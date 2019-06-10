“السعودية للكهرباء” تعلن عودة الخدمة لكافة المشتركين في نجران

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء مساء اليوم (الأحد) عن عودة الخدمة لكافة المشتركين المتأثرين من الانقطاع الطارئ في نجران.

وأوضحت أن أعمال المتابعة للشبكة مستمرة للوصول إلى الاستقرار الكامل وموثوقية الخدمة، مؤكدة أن الفرق الميدانية والفنية تبذل قصارى جهدها. يُذكر أن خدمة الكهرباء تعرضت للانقطاع المتكرر في المحافظات الجنوبية الأسبوع الماضي؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، وتجدد اليوم الأحد الانقطاع مرة أخرى.