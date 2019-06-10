شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. تعرف على ما فعله تركي آل الشيخ في هيئة الترفيه السعودية والان مع التفاصيل

أشاد أحد المتابعين برئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، وما يقوم به في الهيئة.

وقال في مقطع فيديو من أحد البرامج التلفزيونية، إن الهيئة اختلفت تماما بعد تولي "آل الشيخ" رئاستها، موضحا أن التركيز سابقًا كان على الحفلات فقط، ولكن أصبح الآن هناك العديد من الأنشطة المختلفة.

وأضاف: "أصبح هناك أنشطة ترفيهية وفنية ومسابقات دينية، وهناك تنويع في مختلف المجالات"، مشددا على أن "آل الشيخ"، يحب العمل كثيرا لكي ينجح.