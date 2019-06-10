ظريف يهدد مبعوث أمريكا: صواريخنا ليست فوتوشوب وسترى!

2019-06-10

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، ردًّا على تصريحات برايان هوك المبعوث الأميركي الخاص بإيران: إن قدرات إيران العسكرية وصواريخها ليست “فوتوشوب” مستطردًا بتهديد “سنرى ذلك في المستقبل”.

وكان هوك، قد كشف الفبركة الإعلامية التي يمارسها النظام الإيراني لخلق انطباع زائف عن قدراته العسكرية، مثل تعديل الصور باستخدام برنامج “فوتوشوب” لإظهار تزايد قوته الصاروخية. وكذلك الادعاء بصناعة طائرات مقاتلة جديدة من خلال نشر صور مُحرّفة لطائرات قديمة.

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وبحسب ما نقلت “العربية” عن وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، فقد أكد ظريف خلال مؤتمر صحافي، أمس الأحد، في طهران، أن “ترامب اتخذ سياسة الحرب الاقتصادية ضدنا وهذه الحرب يجب أن تتوقف”.

وحول ما نشرته صحف لبنانية عن قرب إطلاق سراح نزار زكا، الخبير التقني اللبناني الحاصل على الإقامة الدائمة في أمريكا، قال ظريف: “ليس لدي علم بهذا الموضوع”.

وعن زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لإيران، للوساطة من أجل التفاوض مع الولايات المتحدة، قال وزير الخارجية الإيراني: إن “السيد آبي، يزور إيران كرئيس وزراء لبلد صديق وسنعلن وجهات نظرنا له خلال هذه الزيارة”.

وأضاف أن “إيران ستبلغ آبي بأن حرب ترامب الاقتصادية ضد إيران يجب أن تتوقف”.