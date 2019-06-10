التفاصيل عن موعد صرف حساب المواطن الجديد

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد صرف حساب المواطن الدفعة الـ19 حيث سيتمّ الإيداع في الساعات الأولى من اليوم العاشر من شهر يونيو الجاري الذي تقرر ان يكون يوم الاثنين ,الموافق 10 يونيو وهذه هي الدفعة التاسعة عشر من حساب المواطن .

المستفيدين من الدعم حساب المواطن.

وكان عدد من المستفيدين توقّع أن يتمّ تقديم موعد صرف حساب المواطن لهذه الدفعة لما قبل عيد الفطر المبارك لكن البرنامج أكّد الالتزام بالموعد المُحدد وفقًا للجدولة الزمنية ,حيث اعلان حساب المواطن التابع للدوله علي حسابه علي تويتر ان يوم الاثنين صرف الدفعة.

وحساب المواطن هو حساب قامت به الحكومة السعودية لتخفيف الاعباء عن المواطن السعودي ذو اصحاب الدخول الضعيفة والمتوسط, وتقوم الحكومة بتقديم مبالغ مالية للمواطنين تساعدهم علي الظروف المعيشية .

شروط التقديم في حساب المواطن.

ان تقوم الدوله التأكد من حساباته البنكية , أن يكون المسجل سعودي الجنسية, ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال السنة السابقة، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

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شروط الدعم في حساب المواطن لغير السعودين.

ويكون الدعم للآشخاص الذين يحملون بطاقة التنقل ,والتي تكون مطلقه من مواطن سعودي مع اولادها , او ارمله سعوديه مع اولادها , او الرجل سعودي متزوج من اجنبية, او امراة سعوديه متزوجه من اجنبي .

تسجيل الدخول لحساب المواطن.

لتسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

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