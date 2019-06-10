حساب المواطن يبدأ إيداع الدفعة التاسعة عشرة لمستحقي الدعم اليوم الإثنين

بدأ حساب المواطن في إيداع الدفعة التاسعة عشرة لمستحقي الدعم منذ بداية الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين الموافق العاشر من شهر يونيو 2019، والذي من المقرر أن يستفيد منه كل مواطن له بيانات مسبقة عبر برنامج حساب المواطن ويستحق الدعم، حيث أعلن البرنامج الخاص بدعم المواطنين في المملكة العربية السعودية من خلال تغريدة له عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن عملية إيداع أموال دعم المواطنين ستبدأ بعد الساعة الثانية عشرة صباحاً أي في الساعة الأولى من اليوم وحتى الثانية عشرة صباح الثلاثاء أي لمدة 24 ساعة.

حساب المواطن يعلن عن إيداع الدفعة 19

ولا صحة لما كان يتردد من شائعات حول تعليق الدفعة 19 من حساب المواطن وقد صدرت الدفعات في موعدها المحدد مثلها في ذلك مثل كل شهر، حتى لا يتم تأخير الدعم على المواطن السعودي، كما أنه قد ترددت شائعات أخرى في بداية الشهر الحالي تفيد بأن الدفعات قد صدرت قبيل عيد الفطر المبارك وكانت أيضاً مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

طريقة الاستعلام عن دفعات حساب المواطن

يمكنك الدخول إلى موقع برنامج حساب المواطنموقع برنامج حساب المواطن ثم التسجيل و إدخال بياناتك مثل إدخال رقم الهوية والإسم وبعض البيانات الشخصية من أجل الاستعلام عن الدفعة وترك أي استفسارات بما يخص مستحقاتك المالية من برنامج حساب المواطن.

كما يمكنك من خلال الرابط الموضح أيضاً تسجيل بياناتك للمرة الأولى إذا كنت لم تتلقى الدعم من قبل، وسوف يقوم البرنامج ببحث مدى استحقاقك للدعم وإذا كانت كافة الشروط مستوفاه يمكنك الإستمتاع بالدعم المادي من برنامج دعم المواطنين.

← إقرأ أيضاً: