شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لأسرة وذوي الشهيد «جاري» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (جيزان)

نقل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين - حفظهما الله - وتعازي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وأمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزير لأسرة وذوي الشهيد وكيل رقيب احمد بن عبده يحيى جاري، أحد منسوبي حرس الحدود الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وعبّر نائب أمير جازان عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلاَ الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، منوها بما يسطره أبطال حرس الحدود والقطاعات العسكرية كافة من بطولات للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم الوطنية، مؤكداً أن الوطن لن ينسى تضحياتهم العظيمة.

من جانبهم عبر أسرة وذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة، ولأمير منطقة جازان ونائبه لتعزيتهم، مؤكدين أنهم جميعًا فداء للدين والوطن، سائلين المولى عز وجل أن يديم الأمن والاستقرار لبلادنا المباركة في ظل قيادتنا الرشيدة.