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بعد اعتمادها .. خطوط الكهرباء تعيق تنفيذ بناء 3 جسور بكباري وادي قنونا

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محمد بن مسعود - الدمام - الأهالي طالبوا بتدخل الجهات المعنية وإبعاد الأسباب التي أدت لتوقف المشروع

تسببت خطوط الكهرباء التي تعتلي الطريق الرابط بين منطقة عسير ومحافظة القنفذة بالساحل الدولي في إعاقة مشروع بناء ثلاثة جسور من عدد خمسة كبارٍ، التي تم اعتمادها من قِبل وزارة النقل لتحل محل المزلقانات التي مازالت تعيق حركة عابري الطريق وقت جريان وادي قنونا أحد أكبر أودية المنطقة.

وراح ضحية ذلك الطريق عدد من الأرواح والممتلكات بعدما جرف السيل سياراتهم بسبب طمر السيل للعبارات، الأمر الذي جعل وزارة النقل تعتمد خمسة كبارٍ لإنهاء معاناة المسافرين إلا أن انخفاض وقرب خطوط الكهرباء من الطريق تسببت في إعاقة المشروع وتوقفه.

بعد اعتمادها .. خطوط الكهرباء تعيق تنفيذ بناء 3 جسور بكباري وادي قنونا

بعد اعتمادها .. خطوط الكهرباء تعيق تنفيذ بناء 3 جسور بكباري وادي قنونا

حسن العيسي الخليج 365 2019-06-10

تسببت خطوط الكهرباء التي تعتلي الطريق الرابط بين منطقة عسير ومحافظة القنفذة بالساحل الدولي في إعاقة مشروع بناء ثلاثة جسور من عدد خمسة كبارٍ، التي تم اعتمادها من قِبل وزارة النقل لتحل محل المزلقانات التي مازالت تعيق حركة عابري الطريق وقت جريان وادي قنونا أحد أكبر أودية المنطقة.

وراح ضحية ذلك الطريق عدد من الأرواح والممتلكات بعدما جرف السيل سياراتهم بسبب طمر السيل للعبارات، الأمر الذي جعل وزارة النقل تعتمد خمسة كبارٍ لإنهاء معاناة المسافرين إلا أن انخفاض وقرب خطوط الكهرباء من الطريق تسببت في إعاقة المشروع وتوقفه.

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10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440

01:52 AM

الأهالي طالبوا بتدخل الجهات المعنية وإبعاد الأسباب التي أدت لتوقف المشروع

تسببت خطوط الكهرباء التي تعتلي الطريق الرابط بين منطقة عسير ومحافظة القنفذة بالساحل الدولي في إعاقة مشروع بناء ثلاثة جسور من عدد خمسة كبارٍ، التي تم اعتمادها من قِبل وزارة النقل لتحل محل المزلقانات التي مازالت تعيق حركة عابري الطريق وقت جريان وادي قنونا أحد أكبر أودية المنطقة.

وراح ضحية ذلك الطريق عدد من الأرواح والممتلكات بعدما جرف السيل سياراتهم بسبب طمر السيل للعبارات، الأمر الذي جعل وزارة النقل تعتمد خمسة كبارٍ لإنهاء معاناة المسافرين إلا أن انخفاض وقرب خطوط الكهرباء من الطريق تسببت في إعاقة المشروع وتوقفه.

، بعد اعتمادها .. خطوط الكهرباء تعيق تنفيذ بناء 3 جسور بكباري وادي قنونا ،
المصدر : الخليج 365

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