، الصلاة على "مفقود الدلم".. والشرطة تحاول فك لغز اختفائه ،

محمد بن مسعود - الدمام - تواصل الجهات المعنية جهودها لمعرفة ملابسات إقفال جواله

أدت جموع المصلين بجامع الراجحي في الرياض عصر أمس صلاة الميت على الشاب "مفقود الدلم" إبراهيم عبدالمجيد آل ملحان الحبابي؛ وذلك بعد أن عُثر عليه في نعجان بالدل عقب فَقْده أيامًا عدة.. فيما تواصل الجهات المعنية جهودها لفك لغز اختفائه مع وجود رقم للمتغيب، تم إقفاله في الرين - طريق بيشة.

وذكر المواطن حمد جدوع آل ملحان، عم الفقيد، أنه تمت الصلاة على إبراهيم عبدالمجيد حسن آل ملحان عصر أمس في مسجد الراجحي بالرياض، وتم دفنه في مقبرة النسيم. وما زالت الجهات الأمنية، بمتابعة أمير الرياض ومدير الأمن العام ومدير شرطة الرياض، تحاول فكر لغز اختفائه مع وجود رقم للمتغيب، تم إقفاله في الرين - طريق بيشة.

وكان المتوفى قد فُقد الخميس قبل الماضي، واستمرت عملية البحث عنه أيامًا عدة، وتم العثور عليه بنعجان الدلم متوفَّى.