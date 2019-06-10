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محمد بن مسعود - الدمام - أقامت إدارة سجن محافظة القريات أمس الأحد وبالتعاون مع مجموعة "الهناء" حفل معايدة بيوم عيد الفطر المبارك وذلك بحضور مدير الإدارة العقيد عبدالله بن محمد النفيعي ومنسوبي الإدارة من ضباط وأفراد وموظفين.
وألقى "النفيعي" كلمة بهذه المناسبة السعيدة هنأهم خلالها بهذا اليوم المبارك ومقدمًا تهاني ومعايدة مدير عام السجون بالمملكة ومدير السجون بمنطقة الجوف.
كما شكر "النفيعي" مجموعة الهناء ممثلة بالمشرف عليها محمد العنزي على ما يقدمونه من جهود وتعاون سائلاً المولى عز وجل أن يعيده علينا أعوامًا عديدة ويعيننا على طاعته.
بحضور"النفيعي" .. إدارة سجن القريات تعايد منسوبيهاعبدالرحمن العازمي الخليج 365 2019-06-10
أقامت إدارة سجن محافظة القريات أمس الأحد وبالتعاون مع مجموعة "الهناء" حفل معايدة بيوم عيد الفطر المبارك وذلك بحضور مدير الإدارة العقيد عبدالله بن محمد النفيعي ومنسوبي الإدارة من ضباط وأفراد وموظفين.
وألقى "النفيعي" كلمة بهذه المناسبة السعيدة هنأهم خلالها بهذا اليوم المبارك ومقدمًا تهاني ومعايدة مدير عام السجون بالمملكة ومدير السجون بمنطقة الجوف.
كما شكر "النفيعي" مجموعة الهناء ممثلة بالمشرف عليها محمد العنزي على ما يقدمونه من جهود وتعاون سائلاً المولى عز وجل أن يعيده علينا أعوامًا عديدة ويعيننا على طاعته.
10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
01:51 AM
أقامت إدارة سجن محافظة القريات أمس الأحد وبالتعاون مع مجموعة "الهناء" حفل معايدة بيوم عيد الفطر المبارك وذلك بحضور مدير الإدارة العقيد عبدالله بن محمد النفيعي ومنسوبي الإدارة من ضباط وأفراد وموظفين.
وألقى "النفيعي" كلمة بهذه المناسبة السعيدة هنأهم خلالها بهذا اليوم المبارك ومقدمًا تهاني ومعايدة مدير عام السجون بالمملكة ومدير السجون بمنطقة الجوف.
كما شكر "النفيعي" مجموعة الهناء ممثلة بالمشرف عليها محمد العنزي على ما يقدمونه من جهود وتعاون سائلاً المولى عز وجل أن يعيده علينا أعوامًا عديدة ويعيننا على طاعته.
، بحضور"النفيعي" .. إدارة سجن القريات تعايد منسوبيها ،
المصدر : الخليج 365
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