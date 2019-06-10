- 1/2
- 2/2
نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –، وتعازي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لأسرة وذوي الشهيد وكيل رقيب أحمد بن عبده يحيى جاري، أحد منسوبي حرس الحدود، الذي استُشهد دفاعًا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.
وعبَّر سموه عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، ومنوهًا بما يسطره أبطال حرس الحدود والقطاعات العسكرية كافة من بطولات للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم الوطنية.. مؤكدًا أن الوطن لن ينسى تضحياتهم العظيمة.
من جانبها، عبَّرت أسرة وذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لتعزيتهم، مؤكدين أنهم جميعًا فداء للدين والوطن، وسائلين المولى -عز وجل- أن يديم الأمن والاستقرار على بلادنا المباركة في ظل قيادتنا الرشيدة.
نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لأسرة وذوي الشهيد "جاري"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-10
نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –، وتعازي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لأسرة وذوي الشهيد وكيل رقيب أحمد بن عبده يحيى جاري، أحد منسوبي حرس الحدود، الذي استُشهد دفاعًا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.
وعبَّر سموه عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، ومنوهًا بما يسطره أبطال حرس الحدود والقطاعات العسكرية كافة من بطولات للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم الوطنية.. مؤكدًا أن الوطن لن ينسى تضحياتهم العظيمة.
من جانبها، عبَّرت أسرة وذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لتعزيتهم، مؤكدين أنهم جميعًا فداء للدين والوطن، وسائلين المولى -عز وجل- أن يديم الأمن والاستقرار على بلادنا المباركة في ظل قيادتنا الرشيدة.
10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
01:50 AM
استُشهد دفاعًا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي
نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –، وتعازي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لأسرة وذوي الشهيد وكيل رقيب أحمد بن عبده يحيى جاري، أحد منسوبي حرس الحدود، الذي استُشهد دفاعًا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.
وعبَّر سموه عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، ومنوهًا بما يسطره أبطال حرس الحدود والقطاعات العسكرية كافة من بطولات للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم الوطنية.. مؤكدًا أن الوطن لن ينسى تضحياتهم العظيمة.
من جانبها، عبَّرت أسرة وذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لتعزيتهم، مؤكدين أنهم جميعًا فداء للدين والوطن، وسائلين المولى -عز وجل- أن يديم الأمن والاستقرار على بلادنا المباركة في ظل قيادتنا الرشيدة.
، نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لأسرة وذوي الشهيد "جاري" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لأسرة وذوي الشهيد "جاري" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.