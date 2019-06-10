، الجيش اليمني يفرض سيطرته على أول منطقة الباهر و4 مناطق جديدة بالضالع ،

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فرض الجيش اليمني سيطرته على قرية الصليب، أول منطقة الباهر التابعة لمديرية ماوية شرق محافظة تعز جنوب غرب اليمن.
وفي التفاصيل، أوضح مصدر عسكري يمني أن وحدات من الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية أحكمت السيطرة على القرية، وعلى عدد من المواقع والثكنات التي كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وتطلق من خلالها النار باتجاه التجمعات السكانية.
وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش اليمني تُواصل التقدم وسط تغطية كثيفة للمدفعية الثقيلة، بينما تكبّدت مليشيا الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
وأعلن الجيش اليمني فرض سيطرته على 4 مناطق جديدة في شمال غرب محافظة الضالع جنوب اليمن، وذلك عقب معارك ضارية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وبحسب مصدر عسكري يمني فإن قوات الجيش اليمني استعادت قرية حبيل ووادي الزبيريات وقرية باجة، واستكملت تطهير قرية شخب بمنطقة حجر شمال غربي المحافظة.
وذكر المصدر أن القوات مسنودة من المقاومة الشعبية تواصل التقدم باتجاه منطقتَي سليم والفاخر غرب مديرية قعطبة، مشيرًا إلى أن المعارك أسفرت عن مصرع 60 من عناصر المليشيا، بينهم قيادات بارزة، وتدمير عربتين تابعتين لها، وسلاح عيار 23، فيما فر العشرات من عناصرها.
ومن جانب آخر، وجَّه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي حكومته باعتماد موازنة طارئة لمواجهة كارثة السيول في عدن والمناطق المجاورة، الناجمة عن الأمطار التي هطلت بغزارة بفعل المنخفض الجوي.
كما وجَّه خلال اتصال هاتفي بمحافظ عدن أحمد سالمين ربيع بتشكيل لجنة طوارئ في مختلف مديريات المحافظة، وأخرى لتقييم حجم الأضرار.
ودعا رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني دول تحالف دعم الشرعية في اليمن إلى تقديم الدعم والمساعدة المختلفة لإنقاذ المتضررين، ودعا النواب في عدن إلى إعداد تقرير عاجل بشأن الوضع في مدينة عدن، وتقديمه إلى هيئة رئاسة البرلمان.
الجيش اليمني يفرض سيطرته على أول منطقة الباهر و4 مناطق جديدة بالضالعوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-10
فرض الجيش اليمني سيطرته على قرية الصليب، أول منطقة الباهر التابعة لمديرية ماوية شرق محافظة تعز جنوب غرب اليمن.
وفي التفاصيل، أوضح مصدر عسكري يمني أن وحدات من الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية أحكمت السيطرة على القرية، وعلى عدد من المواقع والثكنات التي كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وتطلق من خلالها النار باتجاه التجمعات السكانية.
وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش اليمني تُواصل التقدم وسط تغطية كثيفة للمدفعية الثقيلة، بينما تكبّدت مليشيا الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
وأعلن الجيش اليمني فرض سيطرته على 4 مناطق جديدة في شمال غرب محافظة الضالع جنوب اليمن، وذلك عقب معارك ضارية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وبحسب مصدر عسكري يمني فإن قوات الجيش اليمني استعادت قرية حبيل ووادي الزبيريات وقرية باجة، واستكملت تطهير قرية شخب بمنطقة حجر شمال غربي المحافظة.
وذكر المصدر أن القوات مسنودة من المقاومة الشعبية تواصل التقدم باتجاه منطقتَي سليم والفاخر غرب مديرية قعطبة، مشيرًا إلى أن المعارك أسفرت عن مصرع 60 من عناصر المليشيا، بينهم قيادات بارزة، وتدمير عربتين تابعتين لها، وسلاح عيار 23، فيما فر العشرات من عناصرها.
ومن جانب آخر، وجَّه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي حكومته باعتماد موازنة طارئة لمواجهة كارثة السيول في عدن والمناطق المجاورة، الناجمة عن الأمطار التي هطلت بغزارة بفعل المنخفض الجوي.
كما وجَّه خلال اتصال هاتفي بمحافظ عدن أحمد سالمين ربيع بتشكيل لجنة طوارئ في مختلف مديريات المحافظة، وأخرى لتقييم حجم الأضرار.
ودعا رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني دول تحالف دعم الشرعية في اليمن إلى تقديم الدعم والمساعدة المختلفة لإنقاذ المتضررين، ودعا النواب في عدن إلى إعداد تقرير عاجل بشأن الوضع في مدينة عدن، وتقديمه إلى هيئة رئاسة البرلمان.
10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
01:07 AM
"هادي" يعتمد موازنة طارئة لمواجهة كارثة السيول بعدن ولجنة لتقييم الأضرار
فرض الجيش اليمني سيطرته على قرية الصليب، أول منطقة الباهر التابعة لمديرية ماوية شرق محافظة تعز جنوب غرب اليمن.
وفي التفاصيل، أوضح مصدر عسكري يمني أن وحدات من الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية أحكمت السيطرة على القرية، وعلى عدد من المواقع والثكنات التي كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وتطلق من خلالها النار باتجاه التجمعات السكانية.
وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش اليمني تُواصل التقدم وسط تغطية كثيفة للمدفعية الثقيلة، بينما تكبّدت مليشيا الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
وأعلن الجيش اليمني فرض سيطرته على 4 مناطق جديدة في شمال غرب محافظة الضالع جنوب اليمن، وذلك عقب معارك ضارية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وبحسب مصدر عسكري يمني فإن قوات الجيش اليمني استعادت قرية حبيل ووادي الزبيريات وقرية باجة، واستكملت تطهير قرية شخب بمنطقة حجر شمال غربي المحافظة.
وذكر المصدر أن القوات مسنودة من المقاومة الشعبية تواصل التقدم باتجاه منطقتَي سليم والفاخر غرب مديرية قعطبة، مشيرًا إلى أن المعارك أسفرت عن مصرع 60 من عناصر المليشيا، بينهم قيادات بارزة، وتدمير عربتين تابعتين لها، وسلاح عيار 23، فيما فر العشرات من عناصرها.
ومن جانب آخر، وجَّه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي حكومته باعتماد موازنة طارئة لمواجهة كارثة السيول في عدن والمناطق المجاورة، الناجمة عن الأمطار التي هطلت بغزارة بفعل المنخفض الجوي.
كما وجَّه خلال اتصال هاتفي بمحافظ عدن أحمد سالمين ربيع بتشكيل لجنة طوارئ في مختلف مديريات المحافظة، وأخرى لتقييم حجم الأضرار.
ودعا رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني دول تحالف دعم الشرعية في اليمن إلى تقديم الدعم والمساعدة المختلفة لإنقاذ المتضررين، ودعا النواب في عدن إلى إعداد تقرير عاجل بشأن الوضع في مدينة عدن، وتقديمه إلى هيئة رئاسة البرلمان.
، الجيش اليمني يفرض سيطرته على أول منطقة الباهر و4 مناطق جديدة بالضالع ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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