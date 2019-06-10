، بعد 14 عامًا.. مصرع شاب بمكان وفاة والده نفسه في حادث تصادم بجازان ،

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روى خال الشاب "محمد قاسم دوشي" - ٢٨ عامًا - والذي لقي مصرعه أمس في حادث انقلاب مركبته، لـ"الخليج 365" تفاصيل واقعة وفاة ابن أخته، حيث توفي والده أيضًا في الموقع نفسه في حادث تصادم مع مركبة أخرى قبل نحو 14عامًا.
وتفصيلاً، أوضح خال الشاب "دوشي" أنه كان يعيش يتيمًا هو واثنان من أشقائه وأربع شقيقات قبل أن يرحل بسيناريو رحيل والده نفسه، مبينًا أنه يعمل في قطاع حرس الحدود بالخشل وأنه كان عائدًا وان الحادث وقع نتيجة انحراف المركبة وانقلابها بعد الأمطار التي شهدتها المنطقة أمس.
وقال الناطق الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بجازان بيشي الصرخي: إن غرفة العمليات تلقت، مساء أمس، عند الساعة الثالثة والربع بلاغًا عن حادث بالقرب من النقطة الأمنية لمدخل محافظة العارضة.
وأضاف: على الفور تم توجيه فرقة إسعافية إلى موقع الحادث وعند وصولها وجدت إصابة واحدة في الموقع، وكان وضعها الصحي حرجًا نتيجة الحادث، وتم عمل الخدمة الإسعافية للمصاب ونقله إلى مستشفى أبو عريش لتلقي العلاج قبل أن يفارق الحياة، بحسب ما ذكر مصدر لـ "الخليج 365".
بعد 14 عامًا.. مصرع شاب بمكان وفاة والده نفسه في حادث تصادم بجازانقاسم الخبراني الخليج 365 2019-06-10
روى خال الشاب "محمد قاسم دوشي" - ٢٨ عامًا - والذي لقي مصرعه أمس في حادث انقلاب مركبته، لـ"الخليج 365" تفاصيل واقعة وفاة ابن أخته، حيث توفي والده أيضًا في الموقع نفسه في حادث تصادم مع مركبة أخرى قبل نحو 14عامًا.
وتفصيلاً، أوضح خال الشاب "دوشي" أنه كان يعيش يتيمًا هو واثنان من أشقائه وأربع شقيقات قبل أن يرحل بسيناريو رحيل والده نفسه، مبينًا أنه يعمل في قطاع حرس الحدود بالخشل وأنه كان عائدًا وان الحادث وقع نتيجة انحراف المركبة وانقلابها بعد الأمطار التي شهدتها المنطقة أمس.
وقال الناطق الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بجازان بيشي الصرخي: إن غرفة العمليات تلقت، مساء أمس، عند الساعة الثالثة والربع بلاغًا عن حادث بالقرب من النقطة الأمنية لمدخل محافظة العارضة.
وأضاف: على الفور تم توجيه فرقة إسعافية إلى موقع الحادث وعند وصولها وجدت إصابة واحدة في الموقع، وكان وضعها الصحي حرجًا نتيجة الحادث، وتم عمل الخدمة الإسعافية للمصاب ونقله إلى مستشفى أبو عريش لتلقي العلاج قبل أن يفارق الحياة، بحسب ما ذكر مصدر لـ "الخليج 365".
10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
01:07 AM
خاله روى لـ"الخليج 365" تفاصيل انحراف مركبته وانقلابها بسبب الأمطار قرب العارضة
روى خال الشاب "محمد قاسم دوشي" - ٢٨ عامًا - والذي لقي مصرعه أمس في حادث انقلاب مركبته، لـ"الخليج 365" تفاصيل واقعة وفاة ابن أخته، حيث توفي والده أيضًا في الموقع نفسه في حادث تصادم مع مركبة أخرى قبل نحو 14عامًا.
وتفصيلاً، أوضح خال الشاب "دوشي" أنه كان يعيش يتيمًا هو واثنان من أشقائه وأربع شقيقات قبل أن يرحل بسيناريو رحيل والده نفسه، مبينًا أنه يعمل في قطاع حرس الحدود بالخشل وأنه كان عائدًا وان الحادث وقع نتيجة انحراف المركبة وانقلابها بعد الأمطار التي شهدتها المنطقة أمس.
وقال الناطق الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بجازان بيشي الصرخي: إن غرفة العمليات تلقت، مساء أمس، عند الساعة الثالثة والربع بلاغًا عن حادث بالقرب من النقطة الأمنية لمدخل محافظة العارضة.
وأضاف: على الفور تم توجيه فرقة إسعافية إلى موقع الحادث وعند وصولها وجدت إصابة واحدة في الموقع، وكان وضعها الصحي حرجًا نتيجة الحادث، وتم عمل الخدمة الإسعافية للمصاب ونقله إلى مستشفى أبو عريش لتلقي العلاج قبل أن يفارق الحياة، بحسب ما ذكر مصدر لـ "الخليج 365".
، بعد 14 عامًا.. مصرع شاب بمكان وفاة والده نفسه في حادث تصادم بجازان ،
المصدر : الخليج 365
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