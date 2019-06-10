، سفارة المملكة باليونان تحذِّر السعوديين من "لصوص الذهب" بجزيرة ميكونوس ،

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أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في اليونان تحذيرًا عبر حسابها في موقع "تويتر" إلى السياح السعوديين القادمين إلى جزيرة ميكونوس اليونانية من تعرُّضهم للسرقة من قِبل عدد من اللصوص المحترفين بالجزيرة.
وطالبت السفارة في بيان لها المواطنين بعدم إظهار مقتنيات ذهبية خاصة أو ثمينة، خاصة الساعات والمجوهرات، وعدم حَمْل كامل مبلغ الرحلة والبطاقات المصرفية، وعدم حَمْل وثائق السفر في حقيبة واحدة.
كما أشارت السفارة إلى أنه في حالة التعرض لأي سرقة يجب التقدم ببلاغ للشرطة اليونانية في ميكونوس.
كما دعت السفارة المواطنين إلى التواصل معها عند الحاجة للمساعدة على هواتف ووسائل الاتصال الخاصة بالسفارة.
سفارة المملكة باليونان تحذِّر السعوديين من "لصوص الذهب" بجزيرة ميكونوسخالد خليل الخليج 365 2019-06-10
أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في اليونان تحذيرًا عبر حسابها في موقع "تويتر" إلى السياح السعوديين القادمين إلى جزيرة ميكونوس اليونانية من تعرُّضهم للسرقة من قِبل عدد من اللصوص المحترفين بالجزيرة.
وطالبت السفارة في بيان لها المواطنين بعدم إظهار مقتنيات ذهبية خاصة أو ثمينة، خاصة الساعات والمجوهرات، وعدم حَمْل كامل مبلغ الرحلة والبطاقات المصرفية، وعدم حَمْل وثائق السفر في حقيبة واحدة.
كما أشارت السفارة إلى أنه في حالة التعرض لأي سرقة يجب التقدم ببلاغ للشرطة اليونانية في ميكونوس.
كما دعت السفارة المواطنين إلى التواصل معها عند الحاجة للمساعدة على هواتف ووسائل الاتصال الخاصة بالسفارة.
10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
01:17 AM
دعتهم لعدم إظهار مقتنيات ثمينة وعدم حَمْل كامل مبلغ الرحلة والبطاقات المصرفية
أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في اليونان تحذيرًا عبر حسابها في موقع "تويتر" إلى السياح السعوديين القادمين إلى جزيرة ميكونوس اليونانية من تعرُّضهم للسرقة من قِبل عدد من اللصوص المحترفين بالجزيرة.
وطالبت السفارة في بيان لها المواطنين بعدم إظهار مقتنيات ذهبية خاصة أو ثمينة، خاصة الساعات والمجوهرات، وعدم حَمْل كامل مبلغ الرحلة والبطاقات المصرفية، وعدم حَمْل وثائق السفر في حقيبة واحدة.
كما أشارت السفارة إلى أنه في حالة التعرض لأي سرقة يجب التقدم ببلاغ للشرطة اليونانية في ميكونوس.
كما دعت السفارة المواطنين إلى التواصل معها عند الحاجة للمساعدة على هواتف ووسائل الاتصال الخاصة بالسفارة.
، سفارة المملكة باليونان تحذِّر السعوديين من "لصوص الذهب" بجزيرة ميكونوس ،
المصدر : الخليج 365
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