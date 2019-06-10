أثار وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل اليوم (الأحد) الجدل بتغريدة حول ملف العمالة الأجنبية في لبنان، ومنها العمالة السعودية، ما دفع عدداً من المواطنين السعوديين إلى الرد عليه، وعلى رأسهم الأمير عبدالرحمن بن مساعد. وكان باسيل قد قال في تغريدته المثيرة للجدل إنه من الطبيعي أن ندافع عن اليد العاملة اللبنانية بوجه أي يد عاملة أخرى، كانت سورية فلسطينية فرنسية سعودية إيرانية أو أمريكية، فاللبناني قبل الكل.
وأضاف: للأسف هناك من لا يفهم ماذا يعني أن تكون لبنانيتنا فوق كل شيء وماذا يعني ان نشعر برابطة الدم وماذا تعني عبارة “الارض بتجمع” وماذا يعني ان الانتماء اللبناني هو انتماء لحضارة وتاريخ. ورداً على تغريدة باسيل كتب الأمير عبدالرحمن بن مساعد تغريدة قال فيها: “مشكلة العمالة السعودية السائبة في لبنان كبيرة ولا يلام معالي الوزير العبقري على تصريحه ولا أرى فيه أي عنصرية بل هو تصريح حكيم وفي محله فالسعوديون زاحموا اللبنانيين على اعمالهم واللبنانيين أولى ببلادهم سيما أن عدد العمالة السعودية في لبنان يقارب الـ200 ألف”.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير لبناني يثير الجدل بتغريدة عن العمالة السعودية في لبنان.. والأمير عبدالرحمن بن مساعد يرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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