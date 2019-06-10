المرور يوضِّح ضوابط تغيير قائد المركبة لمساره

أوضح المرور السعودي ضوابط انتقال قائد المركبة من مسار إلى مسار آخر؛ ضمانًا للسلامة وتجنبًا للحوادث على الطرق.

وأضاف الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن قائد المركبة قبل انتقاله إلى مسار آخر عليه التأكد من إمكانية ذلك من دون تعريض نفسه أو غيره من مستخدمي الطريق للخطر، مع إعطاء الإشارات اللازمة قبل بدء الحركة بوقت كاف، مشيرًا إلى ضرورة التأكد من خلو المسار من المركبات، وعدم وجود إشارات أخرى تمنع الانتقال للمسار المراد الانتقال إليه.

وفي شأن ذي صلة علمت «عاجل»، أن الإدارة العامة للمرور تدرس منح معارض السيارات صلاحيات مزاولة نشاط تسجيل المركبات وإصدار رخص سير لها، وإجراء نقل الملكية، أسوة بشركات تأجير السيارات الكبرى والمعارض؛ بهدف تقليل تدفق المواطنين لإدارات المرور إلا في الضرورة القصوى.

وأوضحت المصادر أن مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي شدد على ضرورة استكمال كل الإجراءات النظامية الواردة بنظام المرور ولائحته التنفيذية والتعليمات المبلغة في حينه، قبل تسجيل المركبات، على أن يكون تسجيل المركبات من قبل موظفين سعوديين مؤهلين لذلك قدر المستطاع.

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كما وجه بضرورة أن تتم الإجراءات في ذلك بتطبيق هوية البائع والمشتري، وتحت إشراف صاحب المعرض أو من ينيبه وسد الثغرات التي يمكن من خلالها الإخلال بالأمن.

يُذكر أن نظام المرور ينص على أنه «قبل قيام السائق بأي حركة خاصة بالانحراف بسيارته يمينًا أو شمالًا أو الدوران إلى الخلف في الاتجاه المضادّ لخط سيره، والتأكد من إمكان إجراء ذلك دون أن يعرض نفسه أو غيره من مستعملي الطريق للخطر، وإعطاء الإشارات اللازمة قبل بداية إجراء الحركة بوقت كاف».

ويتضمن نظام المرور أنه «إذا كان السائق سينحرف يمينًا أو إلى الجهة اليسرى من نهر الطريق ذي الاتجاه الواحد، فإذا كان الطريق ذا اتجاهين، فإن عليه أن يقترب من مجرى نهر الطريق الذي سيسلكه، وألا ينعطف إلى الاتجاه الذي يرغب الدخول فيه إلا بعد التأكد من خلوّه من المركبات والمشاة وأن يتم ذلك ببطء، وألا تكون هناك إشارات تمنع الانعطاف في الاتجاه الذي سيسلكه».