عاجل-الخدمة المدنية: لا تغيير في أوقات الدوام

نفى المتحدث بإسم الخدمة المدنية، سلطان الظاهر، ‏صحة ما يتم تداوله بأن الوزارة⁩ قررت تغيير أوقات دوام موظفي القطاع العام إلى الليل، بسبب الأجواء الصيفية، وأكد على متابعة أخبار الوزارة عبر قنوات التواصل الرسمية، وما يُنشر في وسائل الإعلام الرسمية.



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