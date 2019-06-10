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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بـ وزارة الحرس الوطني عن أرقام القبول الأولي للمتقدمين من حملة الشهادة الثانوية العامة وذلك على الرابط
https://www.kkmar.gov.sa/kkrs/FrmFormsResult.aspx
كما أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بـ #وزارة_الحرس_الوطني عن أرقام القبول الأولي للمتقدمين من حملة الشهادة الجامعية.
https://www.kkmar.gov.sa/FrmForms2.aspx
كلية الملك خالد العسكرية تعلن أرقام المقبولين من حملة الثانوية والشهادة الجامعيةعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-06-10
أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بـ وزارة الحرس الوطني عن أرقام القبول الأولي للمتقدمين من حملة الشهادة الثانوية العامة وذلك على الرابط
https://www.kkmar.gov.sa/kkrs/FrmFormsResult.aspx
كما أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بـ #وزارة_الحرس_الوطني عن أرقام القبول الأولي للمتقدمين من حملة الشهادة الجامعية.
https://www.kkmar.gov.sa/FrmForms2.aspx
10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
12:34 AM
أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بـ وزارة الحرس الوطني عن أرقام القبول الأولي للمتقدمين من حملة الشهادة الثانوية العامة وذلك على الرابط
https://www.kkmar.gov.sa/kkrs/FrmFormsResult.aspx
كما أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بـ #وزارة_الحرس_الوطني عن أرقام القبول الأولي للمتقدمين من حملة الشهادة الجامعية.
https://www.kkmar.gov.sa/FrmForms2.aspx
، كلية الملك خالد العسكرية تعلن أرقام المقبولين من حملة الثانوية والشهادة الجامعية ،
المصدر : الخليج 365
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