، شاهد.. "لوحة إرشادية" بمكة تتحوّل إلى معرض للتمثيل بجثث الذئاب ،

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غدت طريقة التمثيل بجثث الذئاب على لوحات الطرق الإرشادية وفي أغصان الأشجار، ظاهرة اعتاد عليها أصحاب المواشي للنيل منها، فضلاً عن التفاخر والتباهي بقتلها على مرأى من الناس.
وأظهرت صورة وثقها مواطن وزوّد بها "الخليج 365"؛ ثلاث جثث لذئاب تتدلى من لوحة إرشادية على إحدى الطرقات الواقعة جنوبي مكة المكرمة، ما يهدد تلك الفصيلة النادرة من الحيوانات بالانقراض.
و تحوّلت اللوحة الإرشادية التي تحذّر من المنحنيات الخطرة على الطريق نفسه، إلى عرض للتمثيل بجثث الذئاب، للانتقام والتفاخر بقتلها وتعليقها أمام المارّة.
وأرجع البعض قتل الذئاب والتمثيل بها بتلك الطريقة، إلى الرد بالمثل من أصحاب المواشي بعد مهاجمتها الشبوك والحظائر وإفتراسها الأغنام، دون هوادة.
شاهد.. "لوحة إرشادية" بمكة تتحوّل إلى معرض للتمثيل بجثث الذئابعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-06-10
غدت طريقة التمثيل بجثث الذئاب على لوحات الطرق الإرشادية وفي أغصان الأشجار، ظاهرة اعتاد عليها أصحاب المواشي للنيل منها، فضلاً عن التفاخر والتباهي بقتلها على مرأى من الناس.
وأظهرت صورة وثقها مواطن وزوّد بها "الخليج 365"؛ ثلاث جثث لذئاب تتدلى من لوحة إرشادية على إحدى الطرقات الواقعة جنوبي مكة المكرمة، ما يهدد تلك الفصيلة النادرة من الحيوانات بالانقراض.
و تحوّلت اللوحة الإرشادية التي تحذّر من المنحنيات الخطرة على الطريق نفسه، إلى عرض للتمثيل بجثث الذئاب، للانتقام والتفاخر بقتلها وتعليقها أمام المارّة.
وأرجع البعض قتل الذئاب والتمثيل بها بتلك الطريقة، إلى الرد بالمثل من أصحاب المواشي بعد مهاجمتها الشبوك والحظائر وإفتراسها الأغنام، دون هوادة.
10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
12:00 AM
10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
12:31 AM
أصحاب المواشي يردون بالمثل بعد مهاجمتها الشبوك والحظائر وإفتراسها الأغنام دون هوادة
غدت طريقة التمثيل بجثث الذئاب على لوحات الطرق الإرشادية وفي أغصان الأشجار، ظاهرة اعتاد عليها أصحاب المواشي للنيل منها، فضلاً عن التفاخر والتباهي بقتلها على مرأى من الناس.
وأظهرت صورة وثقها مواطن وزوّد بها "الخليج 365"؛ ثلاث جثث لذئاب تتدلى من لوحة إرشادية على إحدى الطرقات الواقعة جنوبي مكة المكرمة، ما يهدد تلك الفصيلة النادرة من الحيوانات بالانقراض.
و تحوّلت اللوحة الإرشادية التي تحذّر من المنحنيات الخطرة على الطريق نفسه، إلى عرض للتمثيل بجثث الذئاب، للانتقام والتفاخر بقتلها وتعليقها أمام المارّة.
وأرجع البعض قتل الذئاب والتمثيل بها بتلك الطريقة، إلى الرد بالمثل من أصحاب المواشي بعد مهاجمتها الشبوك والحظائر وإفتراسها الأغنام، دون هوادة.
، شاهد.. "لوحة إرشادية" بمكة تتحوّل إلى معرض للتمثيل بجثث الذئاب ،
المصدر : الخليج 365
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