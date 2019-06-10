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قام المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم الشيخ وجب بن علي العتيبي مساء اليوم، بزيارة لعضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان في منزله بمحافظة الشماسية بمنطقة القصيم.
جاء ذلك في إطار زيارته لكبار العلماء عقب صدور قرار وزير الشؤون الإسلامية بتعيينه مديرًا عامًا لفرع الوزارة بالقصيم.
"الفوزان" يستقبل مدير الشؤون الإسلامية بالقصيمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-09
قام المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم الشيخ وجب بن علي العتيبي مساء اليوم، بزيارة لعضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان في منزله بمحافظة الشماسية بمنطقة القصيم.
جاء ذلك في إطار زيارته لكبار العلماء عقب صدور قرار وزير الشؤون الإسلامية بتعيينه مديرًا عامًا لفرع الوزارة بالقصيم.
09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
11:50 PM
10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
12:31 AM
في إطار جولة "العتيبي" لكبار العلماء بالمنطقة
قام المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم الشيخ وجب بن علي العتيبي مساء اليوم، بزيارة لعضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان في منزله بمحافظة الشماسية بمنطقة القصيم.
جاء ذلك في إطار زيارته لكبار العلماء عقب صدور قرار وزير الشؤون الإسلامية بتعيينه مديرًا عامًا لفرع الوزارة بالقصيم.
، "الفوزان" يستقبل مدير الشؤون الإسلامية بالقصيم ،
المصدر : الخليج 365
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