، قناة ألمانية: حياة آلاف العاملين في بناء منشآت كأس العالم 2022 بقطر تحوَّلت لجحيم يومي ،

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قالت قناة "في دي آر" الألمانية في تقرير لها عن حياة العمال المشاركين في تشييد المنشآت القطرية استعدادًا لكأس العالم: إنه بين السجن الكبير، والملاجئ القذرة، والأجور المتدنية، والحرارة المرتفعة، وسوء التغذية، تحولت حياة مئات الآلاف من العمال المنحدرين من دولة نيبال، الذين يعملون في بناء منشآت كأس العام 2022 في قطر، إلى جحيم يومي.
وتحدثت القناة مع عاملَيْن من نيبال، كانا يائسَيْن لدرجة أنهما لم يتخوَّفا من ذكر اسمَيْهما الحقيقيَّيْن، وقال أحدهما: "لا نستطيع العودة لبلادنا.. نحن سجناء هنا، ورئيسنا في العمل صادَرَ جوازات سفرنا.. نحن 125 عاملاً من نيبال عالقون هنا، لا نستطيع حتى الحديث مع عائلاتنا في وطننا، ولم نتقاضَ رواتبنا".
قناة ألمانية: حياة آلاف العاملين في بناء منشآت كأس العالم 2022 بقطر تحوَّلت لجحيم يوميصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-09
قالت قناة "في دي آر" الألمانية في تقرير لها عن حياة العمال المشاركين في تشييد المنشآت القطرية استعدادًا لكأس العالم: إنه بين السجن الكبير، والملاجئ القذرة، والأجور المتدنية، والحرارة المرتفعة، وسوء التغذية، تحولت حياة مئات الآلاف من العمال المنحدرين من دولة نيبال، الذين يعملون في بناء منشآت كأس العام 2022 في قطر، إلى جحيم يومي.
وتحدثت القناة مع عاملَيْن من نيبال، كانا يائسَيْن لدرجة أنهما لم يتخوَّفا من ذكر اسمَيْهما الحقيقيَّيْن، وقال أحدهما: "لا نستطيع العودة لبلادنا.. نحن سجناء هنا، ورئيسنا في العمل صادَرَ جوازات سفرنا.. نحن 125 عاملاً من نيبال عالقون هنا، لا نستطيع حتى الحديث مع عائلاتنا في وطننا، ولم نتقاضَ رواتبنا".
09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
11:46 PM
قالت إنهم يعيشون في سجن كبير وملاجئ قذرة وبأجور متدنية وحرارة مرتفعة وسوء تغذية
قالت قناة "في دي آر" الألمانية في تقرير لها عن حياة العمال المشاركين في تشييد المنشآت القطرية استعدادًا لكأس العالم: إنه بين السجن الكبير، والملاجئ القذرة، والأجور المتدنية، والحرارة المرتفعة، وسوء التغذية، تحولت حياة مئات الآلاف من العمال المنحدرين من دولة نيبال، الذين يعملون في بناء منشآت كأس العام 2022 في قطر، إلى جحيم يومي.
وتحدثت القناة مع عاملَيْن من نيبال، كانا يائسَيْن لدرجة أنهما لم يتخوَّفا من ذكر اسمَيْهما الحقيقيَّيْن، وقال أحدهما: "لا نستطيع العودة لبلادنا.. نحن سجناء هنا، ورئيسنا في العمل صادَرَ جوازات سفرنا.. نحن 125 عاملاً من نيبال عالقون هنا، لا نستطيع حتى الحديث مع عائلاتنا في وطننا، ولم نتقاضَ رواتبنا".
، قناة ألمانية: حياة آلاف العاملين في بناء منشآت كأس العالم 2022 بقطر تحوَّلت لجحيم يومي ،
المصدر : الخليج 365
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