بدء إيداع دعم الدفعة 19 من حساب المواطن

2019-06-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن حساب متابعات الخليج 365 أنه بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج، حيث سيستمر إيداع دعم الدفعة 19 من حساب متابعات الخليج 365 حتى نهاية اليوم الاثنين.

وقال برنامج حساب متابعات الخليج 365 في وقت سباق، إنه يتمّ صرف دعم حساب متابعات الخليج 365، بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، بما يعني أنه سيتم صرف الدفعة 19 يوم الاثنين الموافق 10 يونيو.

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