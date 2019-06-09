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كلية الملك خالد العسكرية تعلن نتائج القبول الأولي لحملة الثانوية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية في وزارة الحرس الوطني، عن أرقام القبول الأولي للمتقدمين من حملة الشهادة الثانوية العامة.
ويمكن الاطلاع على أرقام القبول الأولي للمتقدمين من حملة الثانوية على الرابط هنا
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