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عبدالرحمن بن مساعد يُلجم وزير خارجية لبنان بعد الزج بالسعوديين في تغريدة العمالة!
متابعات الخليج 365 - الرياض
رد الأمير عبدالرحمن بن مساعد على تغريدة لوزير خارجية لبنان جبران باسيل، تحدث فيها عن ملف العمالة الأجنبية ببلاده وزج باسم السعوديين في حديثه.
وكان باسيل قال في تغريدته: “من الطبيعي أن ندافع عن اليد العاملة اللبنانية بوجه أي يد عاملة أخرى أكانت سورية فلسطينية فرنسية سعودية إيرانية أو أمريكية فاللبناني قبل الكل.. للأسف هناك من لا يفهم ماذا يعني أن تكون لبنانيتنا فوق كل شيء وماذا يعني أن نشعر برابطة الدم وماذا تعني عبارة الأرض بتجمع وماذا يعني أن الانتماء اللبناني هو انتماء لحضارة وتاريخ”.
وجاء رد عبدالرحمن بن مساعد مخرسًا وملجمًا للوزير اللبناني وواضعًا النقاط على الحروف، حيث قال: “مشكلة العمالة السعودية السائبة في لبنان كبيرة ولا يلام معالي الوزير العبقري على تصريحه ولا أرى فيه أي عنصرية بل هو تصريح حكيم وفي محله فالسعوديون زاحموا اللبنانيين على أعمالهم واللبنانيين أولى ببلادهم سيما أن عدد العمالة السعودية في لبنان يقارب الـ200 ألف”.
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