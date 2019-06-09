2019-06-09

حقيقة تغيير أوقات دوام موظفي القطاع العام إلى الليل

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكدت وزارة الخدمة المدنية، أنه لا صحة لما يتم تداوله بأن الوزارة قررت تغيير أوقات دوام موظفي القطاع العام إلى الليل؛ بسبب الأجواء الصيفية.

وشددت الخدمة المدنية على ضرورة متابعة أخبار الوزارة عبر قنوات التواصل الرسمية، وما يُنشر في وسائل الإعلام الرسمية.