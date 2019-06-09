الأمطار تحفز أهالي وزوار الباحة للخروج والتنزه في الغابات

2019-06-09

متابعات الخليج 365 - واس

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حفّزت الأمطار المتواصلة التي تشهدها منطقة الباحة ومحافظتها هذه الأيام, الأهالي والزوار للخروج الى الغابات والمنتزهات وتوثيق مناظر الشلالات والسيول المتدفقة من المرتفعات.

وشملت الأمطار مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي, وبني حسن, والمندق, والقرى, والعقيق, والمخواة, وقلوة, وغامد الزناد, والحجرة والمراكز التابعة لها، فيما شملت الأمطار منتزه رغدان، والحسام، والأمير مشاري، وشهبه, بالإضافة لمنتزه الثروه الوطني، وموطف، والخلب، والمنتزه الوطني، والشكران، والقمع, سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

وخرج أهالي منطقة الباحة وزوارها إلى المنتزهات والغابات للاستمتاع بطبيعتها وقضاء أجمل الاوقات في الأجواء الجذابة والممطرة وتوثيق جداول المياه الجارية والشلالات المتدفقة من أعالي الجبال المحيطة بالأودية, وتتضاعفت المتعة بما يلمسه الزائر والمصطاف في المنطقة والمحافظات التابعة لها من تطور وتنمية وجاهزية الجهات الحكومية والأهلية, واكتمال الخدمات في الحدائق والغابات والمنتزهات ودور الإيواء والوحدات السكنية والفندقية, إضافة الى الأمطار المتواصلة والأجواء المعتدلة.