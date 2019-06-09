النجوم الثلاثة يقدمون ليلة استثنائية في بيروت ومفاجأة من نوال الزغبي 

2019-06-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

في حفل وصف بـ”الحدث”، جمعت فيه “روتانا للصوتيات والمرئيات” ولأول مرة معًا الفنانون نوال الزغبي، وعاصي الحلاني، ونجوى كرم، عاشت العاصمة اللبنانية بيروت تحت مسمى وسم “حفلات عيد بيروت”، ليلة غناء وعشاء ساهرة، استثنائية، ضخمة لا تنسى، اتسمت أجواؤها بالطرب والفرح والرقص والحياة.

والحفل الذي أقيم في فندق “فينيسيا- بيروت”، بدأته أولًا المطربة نوال الزغبي بلقاء أهل الإعلام وتبادل تهاني العيد في الكواليس والتقاط الصور التذكارية، تلاها صعودها المسرح وتقديم أغاني اسطوانتها الأخيرة “كده باي” من إنتاج “روتانا” للعام 2019، هذا بالإضافة لعدد من روائع نوال على مر مشوارها الفني الحافل بالنجاحات.

أما عاصي الحلاني، فاستهل الفقرة الثانية في الحفل بكلمة لأهل الإعلام داخل الكواليس، جاء فيها: “بدّي قول لشركة روتانا والصديق والأخ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا، ألف مبروك نجاحكم ونجاح الأعمال والحفلات الفنية التي قدمتوها خلال فترة العيد، وإن شاء الله دومًا أيدينا بأيديكم نصنع الأشياء الأحلى والأجمل في المستقبل”.

وألهب عاصي السهرة خلال فقرته بأغانيه التي اتسمت بأجواء الدبكة اللبنانية التي اشتهر بها وتعد ملعبه، ولم تغب عنها أغانية القديمة المحببة، التي زينها بجديدة “أضحكي تيفتح ورد.. ورد من لون خدودك.. نور الشمس مش للأرض.. نوره تيدفي خدودك” والتي بناء عليها طالب الجمهور عند تقديمها لهم بـ”الضحك” والتفاؤل للمستقبل أجمل، وهذه الأغنية هي أحدث أعمال “أبو الوليد” من أسطوانته المعتزم إصدارها قريبًا من إنتاج روتانا.

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وكشف للإعلاميين أن روتانا ستبرمج موعد إطلاق أغاني الأسطوانة تباعًا حسب الخطة الموضوعة لها، كما لم يُخْفِ عاصي رغبته في تقديم دويتو مع إحدى نجمتي الحفل نوال أو نجوى في حال خططت الشركة لذلك، علمًا بأن نوال الزغبي أيضًا كشفت في تصريحات خاصة داخل الكواليس، أنها ستقترح على سالم الهندي فكرة إنجاز “تريو” يجمعها مع نجوى عاصي، والبحث جديًّا عن النص والفكرة الجميلة لهذا المشروع، لاسيما وأن الثلاثة تجمعهم صداقة ومشوار فني يجمع الجمهور على محبته.

أما “مسك ختام” هذه السهرة البيروتية الرائعة، فجاءت بصوت المطربة نجوى كرم، التي استهلت فقرتها قبل صعودها المسرح برد على سؤال تم توجيهه إليها من الإعلام جاء فيه: ماذا تقولين لروتانا التي أحيت ليالي العيد بكم من الحفلات المميزة في كل من المملكة والكويت ولبنان؟ حيث أجابت نجوى: “روتانا لما بدّها تطلق أبناءها بحفلات عم تشوف حالها فيهم، بتقدر تطلقهم متل ما هي بدّها، لأنه عارفه حالها شو بدّها، وفنانيها مدللين”.

وأطربت نجوى الحضور بمجموعة الأغاني التي قدمتها وبدأتها بـ”قمر العشاق”، تلاها: “يا بيي، خليني شوفك، ملعون أبو العشق، ما في نوم، شو هالحلا، الليلة ليلتنا” وغيرها الكثير الجميل والمفعم بالعشق والحياة، خاتمة السهرة بأغنية “شو هاليلة”، لتبرهن وزملاؤها، أنها فعلًا كانت ليلة من العمر لن تنسى بشهادة من حضرها والصور المرافقة لها.