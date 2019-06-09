إحباط محاولات لتهريب طن و367 كيلو حشيش على الحدود السعودية

2019-06-09

متابعات الخليج 365 - نجران

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنام القريني، بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت، خلال شهر رمضان من عام 1440هـ، عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه طن و367 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم 50 شخصًا، بينهم 23 متهمًا من الجنسية الإثيوبية، و16 متهمًا من الجنسية اليمنية، و7 متهمين من الجنسية الصومالية، و4 متهمين سعوديي الجنسية، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

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وبيّن القريني أنه تم إحالة المتهمين بعد إيقافهم والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود سيتصدون، بحزمٍ وعزيمةٍ عاليةٍ لجميع محاولات التهريب عبر الحدود، وسيبقون السد المنيع في وجه كل من يحاول تهريب هذه الآفة التي تستهدف شباب الوطن ومقدراته.