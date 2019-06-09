- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم إحباط محاولات لتهريب طن و367 كيلو حشيش على الحدود السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إحباط محاولات لتهريب طن و367 كيلو حشيش على الحدود السعودية
متابعات الخليج 365 - نجران
صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنام القريني، بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت، خلال شهر رمضان من عام 1440هـ، عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه طن و367 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم 50 شخصًا، بينهم 23 متهمًا من الجنسية الإثيوبية، و16 متهمًا من الجنسية اليمنية، و7 متهمين من الجنسية الصومالية، و4 متهمين سعوديي الجنسية، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.
وبيّن القريني أنه تم إحالة المتهمين بعد إيقافهم والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.
وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود سيتصدون، بحزمٍ وعزيمةٍ عاليةٍ لجميع محاولات التهريب عبر الحدود، وسيبقون السد المنيع في وجه كل من يحاول تهريب هذه الآفة التي تستهدف شباب الوطن ومقدراته.
كانت هذه تفاصيل خبر إحباط محاولات لتهريب طن و367 كيلو حشيش على الحدود السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.