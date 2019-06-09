شكرا لقرائتكم الكهرباء تعلن إعادة الخدمة لكافة المشتركين في نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-09 الكهرباء تعلن إعادة الخدمة لكافة المشتركين في نجران متابعات الخليج 365 - نجران أعلنت السعودية للكهرباء إنهاء عمليات إعادة الخدمة الكهربائية لكافة المشتركين في منطقة نجران. Advertisements وقالت الكهرباء: إن أعمال المتابعة للشبكة ستتم للوصول إلى الاستقرار الكامل وموثوقية الخدمة. وقدمت الكهرباء اعتذارها ثانية إلى المشتركين في منطقة نجران. وفي وقت سابق، قالت الكهرباء: إنها تواصل عمليات إعادة الخدمة الكهربائية تدريجيًّا للمشتركين المتبقين والمتأثرين من الانقطاع الطارئ في نجران، علمًا أن الخدمة عادت لـ80% منهم. والفرق الميدانية والفنية تبذل قصارى جهدها.









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