- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو.. حديقة الزهرة في جدة مرتع للقطط والفئران وبدون زراعة أو نظافة! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. حديقة الزهرة في جدة مرتع للقطط والفئران وبدون زراعة أو نظافة!
متابعات الخليج 365 - جدة
تعتبر حدائق المدن هي المتنفس الوحيد للساكنين، كما أنها تساعد في تنقية الأجواء ومنح الحياة وهجًا مختلفًا، ولكن بالنسبة إلى حديقة الزهرة بحي الزهرة شمال جدة كان الوضع صادمًا!
وعلى الرغم من أن مدينة مثل جدة المزدحمة بطبيعتها بالبشر، تحتاج إلى الكثير من الحدائق الخضراء من أجل صحة الإنسان قبل رفاهيته، إلا أن حديقة الزهرة تحولت إلى مرتع خصب للقطط والفئران، حيث وثق مقطع فيديو سوء العناية بحديقة الزهرة، متعجبًا من عدم اهتمام أمانة جدة لها، وبدت بدون زراعة أو نظافة.
وقال موثق الفيديو في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إنه خاطب أمانة جدة عدة مرات مطالبًا بالاهتمام بالحديقة، لكن للأسف لم يجد أي تجاوب.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. حديقة الزهرة في جدة مرتع للقطط والفئران وبدون زراعة أو نظافة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.