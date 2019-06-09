فيديو.. حديقة الزهرة في جدة مرتع للقطط والفئران وبدون زراعة أو نظافة!

2019-06-09

متابعات الخليج 365 - جدة

تعتبر حدائق المدن هي المتنفس الوحيد للساكنين، كما أنها تساعد في تنقية الأجواء ومنح الحياة وهجًا مختلفًا، ولكن بالنسبة إلى حديقة الزهرة بحي الزهرة شمال جدة كان الوضع صادمًا!

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وعلى الرغم من أن مدينة مثل جدة المزدحمة بطبيعتها بالبشر، تحتاج إلى الكثير من الحدائق الخضراء من أجل صحة الإنسان قبل رفاهيته، إلا أن حديقة الزهرة تحولت إلى مرتع خصب للقطط والفئران، حيث وثق مقطع فيديو سوء العناية بحديقة الزهرة، متعجبًا من عدم اهتمام أمانة جدة لها، وبدت بدون زراعة أو نظافة.

وقال موثق الفيديو في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إنه خاطب أمانة جدة عدة مرات مطالبًا بالاهتمام بالحديقة، لكن للأسف لم يجد أي تجاوب.