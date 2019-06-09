الان تتابع “حساب المواطن”: بدء إيداع الدعم المخصص لشهر يونيو.. ويستمر حتى هذا الوقت والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 30 دقيقة - 12:03 ص, 10 يونيو 2019 م التعليقات: 0 أعلن حساب المواطن، أنه بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في ⁧الحساب وسيستمر حتى نهاية اليوم الأثنين بإذن الله.

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