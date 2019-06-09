الان تتابع الخدمة المدنية توضح حقيقة تغيير دوام موظفي القطاع العام إلى الليل والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أوضح المتحدث الرَّسمي باسم وزارة الخدمة المدنية سلطان الظاه، الأحد، حقيقة تغيير دوام موظفي القطاع العام إلى الليل.
وقال حساب المتحدث على تويتر إنه لا صحة لما يتم تداوله بأن وزارة الخدمة المدنية قررت تغيير أوقات دوام موظفي القطاع العام إلى الليل بسبب الأجواء الصيفية.
وأكد على متابعة أخبار الوزارة عبر قنوات التواصل الرسمية، وما يُنشر في وسائل الإعلام الرسمية.
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