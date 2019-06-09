هيئة الترفيه تشعل موسم جدة بعروض ترفيهية وكوميدية

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - واس

تطلق الهيئة العامة للترفيه موجة الفعاليات الكوميدية في جدة بعدد من المسرحيات الترفيهية التي تقدّمها ضمن مشاركتها في “موسم جدة”، أحد مواسم السعودية.

وتبدأ الفعاليات الكوميدية من منطقة أبحر حيث سيحظى محبو الفن المسرحي في خيمة المسرح من 26 إلى 29 يونيو الحالي، بمتابعة مسرحية “ثلاثة أيام في الساحل” من بطولة النجم محمد هنيدي، فيما ستعرض من 10 إلى 13 يوليو المقبل، مسرحية “كلها غلط” من بطولة النجم أشرف عبد الباقي.

وتتواصل الفعاليات الكوميدية في 10 يونيو الحالي وتستمر إلى 18 يوليو المقبل في موقع “حول المدينة – الشلال”، مع جولات نادي “الكوميدي كلوب” السعودي عبر معرضٍ أرتولوجي يضمّ مجموعة من نجوم الكوميديا المحليين والعرب والعالميين، الذين سيقدّمون مجموعة عروض تتضمن تحدي الارتجال، عروض العائلة “سندريلا السعودية”، عروض الستاند آب العالمية، وليالي موسيقية كوميدية.

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وكذلك يقدّم النادي سلسلة عروض “الثلوثيات” التي تملأ الليالي كوميديا وضحكاً مع رموز الفن الكوميدي، في ثلوثية عبدالرحمن الشيخي، ثلوثية شاكر الشريف، ثلوثية طلال الشيخي، ثلوثية محمد السلطان، ثلوثية عبدالرحمن الصومالي، وثلوثية عبدالخالق بن رافعة.

ولهواة الضحك والعروض الكوميدية من كل أنحاء العالم يقدّم مسرح XJed في الواجهة البحرية من 23 يونيو إلى 18 يوليو المقبل، متعة عالمية من تنفيذ نادي الكوميديا الأول في أمريكا “لاف فاكتوري كلوب”.

وتؤكد الهيئة العامة للترفيه سعيها الدائم إلى تقديم تجربة مختلفة لزوّار الموسم لتثري بذلك ذائقتهم الترفيهية وتعزز ريادة المملكة في قطاع الترفيه.

ولمعرفة المزيد من الفعاليات وأماكنها وأوقات وطريقة الدخول يمكنكم زيارة منصة الترفيه الأولى في المملكة: عيشها: https://enjoy.sa ، تطبيق الهواتف الذكية: Enjoy Saudi ، تويتر: @Enjoy_saudi أنستغرام: @Enjoy_saudi ، مواسم السعودية: https://www.saudiseasons.sa ، حساب الموسم على تويتر: @JED_SEASON