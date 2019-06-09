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الان تتابع النقل: 127 وظيفة شاغرة للخرجين والخريجات والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
دعت وزارة النقل، الأحد، الخريجين والخريجات للتقدم على شغل (127) وظيفة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام ابتداءً من ١٤٤٠/١٠/١٣هـ.
وأعلنت الوزارة تفاصيل الوظائف الشاغرة عبر موقعها الرسمي، وأتاحت رابط www.mcs.gov.sa يمكن من خلاله التقدم للوظائف الجديدة المتاحة.
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