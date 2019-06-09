النقل: 127 وظيفة شاغرة للخرجين والخريجات

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

دعت وزارة النقل، الأحد، الخريجين والخريجات للتقدم على شغل (127) وظيفة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام ابتداءً من ١٤٤٠/١٠/١٣هـ.

وأعلنت الوزارة تفاصيل الوظائف الشاغرة عبر موقعها الرسمي، وأتاحت رابط www.mcs.gov.sa يمكن من خلاله التقدم للوظائف الجديدة المتاحة.