موعد حساب المواطن… طريقة الحصول علي المبالغ المالية المستحقة والاستعلام عن صرف الدفعات

موعد حساب المواطن، الآن يبحث الكثيرون من المواطنين والمتقدمين عن موعد حساب المواطن ونزول الدفعة التاسعة عشر. اكد وصرح مصدر موثوق أن يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2019 هو ميعاد صرف الدفعة الحالية من برنامج حساب المواطن. واكد علي نزول كافة الدفعات مباشرة في جميع الحسابات البنكية من أول يوم الاثنين علي أن يتم الانتهاء من صرف الدفعات المالية بحلول شهر يونيو الجاري. هذه الدفعات سوف تصرف لمن تنطبق عليهن الشروط فقط ولمن قاموا بالتسجيل في رابط التسجيل في حساب المواطن خلال الأشهر السابقة.

موعد حساب المواطن

جميع المواطنين المتقدمين للحصول علي الدعم الشامل من حساب المواطن يمكنهم دخول حساب المواطن برقم الهوية والاستعلام عن الدفعات المالية المقدمة عن طريق إدخال رقم الهوية وكلمة السر ورمز التحقق والضغط علي عرض التفاصيل . وبعد ذلك الدخول إلي صفحة الحسابات البنكية وتصفح البيانات والدفعات الواردة من برنامج حساب المواطن من اجل معرفة حالة صرف الدفعات المالية الموجودة. وفي حالة أنشاء حساب جديد والتسجيل الموحد وعمل أيميل جديد يمكنكم الدخول علي رابط حساب المواطن وعمل ذلك في دقائق قليلة.

شروط حساب المواطن

تم وضع القليل من الشروط في المواطنين السعوديين عن حالتهم الاجتماعية التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول علي أموال حساب المواطن ومن اجل الحصول علي الدفعات المالية الخاصة بهم. يمكننا القول انه يمكنكم الحصول علي الدفعات المالية وعلي الدعم المالي المستحق من خلال برنامج حساب المواطن في حالة استيفاء هذه الشروط وهي أن يكون المتقدم من أبناء المملكة العربية السعودية ولا يكون خارج المملكة لفترة ثلاث اشهر مضت وان لا يكون من المقيمين داخل مناطق الإيواء وكذلك السجون. ويجب أن يكون دخل الأسرة اقل من الدخل المادي المستحق من اجل الحصول علي الدفعات المالية يتم النظر في الطلبات المقدمة واحد تلو الأخر وبع الموافقة يتم صرف وإيداع الدفعات المالية في حساباتهم البنكية فورا.

← إقرأ أيضاً: