وزارة النقل: 127 وظيفة شاغرة للرجال والنساء

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض) أعلنت وزارة النقل اليوم (الأحد) عن توفر "127" وظيفة شاغرة للرجال والنساء. أعلنت وزارة النقل اليوم (الأحد) عن توفر "127" وظيفة شاغرة للرجال والنساء. ودعت الوزارة الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم راتب الموظفين العام الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية: www.mcs.gov.sa.



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