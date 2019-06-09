شكرا لقرائتكم خبر عن نجران: إعادة الكهرباء لجميع المشتركين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران)

أعلنت إمارة نجران اليوم (الأحد) عن إعادة الكهرباء لجميع المشتركين في المنطقة، وذلك بعد انقطاعها في عدد من الأحياء.

وقالت الشركة السعودية للكهرباء في وقت سابق اليوم (الأحد)، إنه تمت إعادة الخدمة لـ80% من المتأثرين من الانقطاع الطارئ للكهرباء في نجران، حيث قدمت الشركة اعتذارها لمشتركيها في نجران، عن الانقطاعات في الخدمة الكهربائية.