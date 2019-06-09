شكرا لقرائتكم خبر عن نجران: إعادة الكهرباء لجميع المشتركين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران)أعلنت إمارة نجران اليوم (الأحد) عن إعادة الكهرباء لجميع المشتركين في المنطقة، وذلك بعد انقطاعها في عدد من الأحياء.
وقالت الشركة السعودية للكهرباء في وقت سابق اليوم (الأحد)، إنه تمت إعادة الخدمة لـ80% من المتأثرين من الانقطاع الطارئ للكهرباء في نجران، حيث قدمت الشركة اعتذارها لمشتركيها في نجران، عن الانقطاعات في الخدمة الكهربائية.
كانت هذه تفاصيل خبر نجران: إعادة الكهرباء لجميع المشتركين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.