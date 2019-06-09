محمد بن مسعود - الدمام - نظم فرع وزارة المالية بمنطقة جازان حفل المعايدة السنوي لمنسوبيه بمناسبة عيد الفطر المبارك. حضر الحفل مدير الفرع سعيد بن علي الشهراني ومساعده الإداري ونائب المساعد، ورؤساء الأقسام والموظفين.

وخلال الحفل تبادل الجميع التهاني والتبريكات بتلك المناسبة. Advertisements "مالية جازان" يقيم حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-09 نظم فرع وزارة المالية بمنطقة جازان حفل المعايدة السنوي لمنسوبيه بمناسبة عيد الفطر المبارك. حضر الحفل مدير الفرع سعيد بن علي الشهراني ومساعده الإداري ونائب المساعد، ورؤساء الأقسام والموظفين.

وخلال الحفل تبادل الجميع التهاني والتبريكات بتلك المناسبة. 09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440 11:28 PM نظم فرع وزارة المالية بمنطقة جازان حفل المعايدة السنوي لمنسوبيه بمناسبة عيد الفطر المبارك. حضر الحفل مدير الفرع سعيد بن علي الشهراني ومساعده الإداري ونائب المساعد، ورؤساء الأقسام والموظفين.

وخلال الحفل تبادل الجميع التهاني والتبريكات بتلك المناسبة. ، "مالية جازان" يقيم حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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