، رسميًّا .. تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي إلى 7 ،

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محمد بن مسعود - الدمام - اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم عدد اللاعبين الأجانب والمواليد للموسم الرياضي الجديد، وذلك بعد الاطلاع على التوصية المقدمة من اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع اللاعبين، وضمت ممثلين من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في اتحاد القدم، اللجنة الفنية، لجنة المسابقات، اللجنة القانونية، رابطة المحترفين، وقرر الاتحاد ما يلي:
الدوري السعودي للمحترفين "الدرجة الممتازة":
عدد اللاعبين الأجانب 7 لاعبين، وعدد اللاعبين المواليد 1.
دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى:
عدد اللاعبين الأجانب 4، وعدد اللاعبين المواليد 1.
دوري الدرجة الثانية:
عدد اللاعبين الأجانب 2، وعدد اللاعبين المواليد 2.
رسميًّا .. تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي إلى 7صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-09
اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم عدد اللاعبين الأجانب والمواليد للموسم الرياضي الجديد، وذلك بعد الاطلاع على التوصية المقدمة من اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع اللاعبين، وضمت ممثلين من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في اتحاد القدم، اللجنة الفنية، لجنة المسابقات، اللجنة القانونية، رابطة المحترفين، وقرر الاتحاد ما يلي:
الدوري السعودي للمحترفين "الدرجة الممتازة":
عدد اللاعبين الأجانب 7 لاعبين، وعدد اللاعبين المواليد 1.
دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى:
عدد اللاعبين الأجانب 4، وعدد اللاعبين المواليد 1.
دوري الدرجة الثانية:
عدد اللاعبين الأجانب 2، وعدد اللاعبين المواليد 2.
09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
10:56 PM
09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
11:02 PM
اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم عدد اللاعبين الأجانب والمواليد للموسم الرياضي الجديد، وذلك بعد الاطلاع على التوصية المقدمة من اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع اللاعبين، وضمت ممثلين من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في اتحاد القدم، اللجنة الفنية، لجنة المسابقات، اللجنة القانونية، رابطة المحترفين، وقرر الاتحاد ما يلي:
الدوري السعودي للمحترفين "الدرجة الممتازة":
عدد اللاعبين الأجانب 7 لاعبين، وعدد اللاعبين المواليد 1.
دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى:
عدد اللاعبين الأجانب 4، وعدد اللاعبين المواليد 1.
دوري الدرجة الثانية:
عدد اللاعبين الأجانب 2، وعدد اللاعبين المواليد 2.
، رسميًّا .. تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي إلى 7 ،
المصدر : الخليج 365
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