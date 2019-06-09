، "الثقفي" فقيد التعليم.. 37 عامًا من الجهد والعطاء.. وهنا سيرته ونجاحاته ،

محمد بن مسعود - الدمام - تعرَّض لجلطة قبل أيام دخل إثرها المستشفى

فُجع المجتمع التعليمي اليوم بوفاة القائد التربوي عبدالله الثقفي الذي أدار دفة التعليم خلال الثلاثة عشر عامًا الماضية متنقلاً بين جدة ومكة.

الفقيد تعرَّض لجلطة قبل أيام؛ دخل إثرها المستشفى، واستمر أيامًا حتى أُعلنت وفاته وانتقاله إلى رحمة الله قبيل مغرب اليوم الأحد.

"أبو أحمد" - كما كان يحب أن يطلق عليه - قدم عصارة خبرته وجهده في خدمة الوطن، وأسهم خلال السنوات الماضية في الرقي بالحركة التعليمية في المنطقة؛ ما أقنع وزراء عدة، تعاقبوا على تولي حقيبة التعليم، باستمراره في إدارة التعليم في مكة، ثم جدة، قبل أن يعود لمكة، وذلك منذ عام 1427هـ حتى اليوم.

ويحمل "الثقفي" - رحمه الله - سيرة عطرة؛ إذ بدأ العمل معلمًا للتربية الإسلامية في تعليم الطائف، ثم جدة من عام 1403 إلى 1412 هـ، ثم مشرفًا تربويًّا للتربية الإسلامية بجدة من 1412 إلى 1415 هـ، قبل أن يبرز بشكل لافت ليتولى منصب مدير مركز الإشراف التربوي بشمال جدة من 1415 إلى 1420 هـ، ثم مساعد المدير العام للتربية والتعليم بمحافظة جدة عام 1420 ولمدة 7 أعوام، وتمت ترقيته إلى المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة عام 1427، واستمر عامين.

وفي عام 1429م صدر قرار وزير التعليم بتعيينه مديرًا عامًّا للتربية والتعليم بمحافظة جدة، واستمر حتى تم ترقيته قبل أسبوعين مديرًا عامًّا للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، مع تكليفه بالعمل مديرًا لتعليم جدة.

"الثقفي" الذي كان رئيسًا وعضوًا في قرابة 21 جمعية ومجلسًا تعليميًّا وتربويًّا لم يمنعه ذلك من استمرار علاقته الوطيدة مع معلميه وطلابه، حتى أن آخر تغريداته بحسابه الرسمي على "تويتر" تهنئة لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ فبادلوه محبة وتقديرًا حتى امتلأت ساحة تويتر بالمعزين والداعين له بالرحمة بعد إعلان وفاته.

وكان "أبو أحمد" - وفقًا للمقربين - قريبًا من الكل، وحريصًا على فتح مكتبه للاستماع لشكاوى منسوبي الإدارة أو المواطنين، لا يغادر قبل أن يلتقيهم جميعًا حتى لو اضطره ذلك للبقاء متأخرًا. هذا الجهد الكبير أسهم في نيله ثقة الوزراء، وحصوله على العديد من الجوائز، من أهمها المركز الأول في جائزة وزارة التعليم للتميز الإداري على مستوى السعودية، وشخصية العام من إمارة منطقة مكة العام قبل الماضي.