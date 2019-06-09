، إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهِّر بمنشأة تجارية لحيازة وتخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية ،

- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمنشأة تجارية في الدمام تنشط في تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية، وذلك إثر ثبوت مخالفتها لنظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وتخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية.
وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالدمام تضمن فرض غرامة مالية على المنشاة، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المنشأة.
هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهِّر بمنشأة تجارية لحيازة وتخزين مواد غذائية منتهية الصلاحيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-09
شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمنشأة تجارية في الدمام تنشط في تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية، وذلك إثر ثبوت مخالفتها لنظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وتخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية.
وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالدمام تضمن فرض غرامة مالية على المنشاة، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المنشأة.
هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
10:11 PM
شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمنشأة تجارية في الدمام تنشط في تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية، وذلك إثر ثبوت مخالفتها لنظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وتخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية.
وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالدمام تضمن فرض غرامة مالية على المنشاة، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المنشأة.
هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
، إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهِّر بمنشأة تجارية لحيازة وتخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهِّر بمنشأة تجارية لحيازة وتخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.