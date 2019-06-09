، إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهِّر بمنشأة تجارية لحيازة وتخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية ،

محمد بن مسعود - الدمام - شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمنشأة تجارية في الدمام تنشط في تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية، وذلك إثر ثبوت مخالفتها لنظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وتخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية.



وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالدمام تضمن فرض غرامة مالية على المنشاة، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المنشأة.



هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.



وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.