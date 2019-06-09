لقي مواطن سعودي اليوم، مصرعه متأثرًا بإصابة بالغة نتيجة تعرضه للطعن من قبل مواطن آخر، وأودعت جثمان القتيل في مستشفى الداير بني مالك العام تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية.
وكشف أحد أقرباء القتيل لموقع “سبق” قائلاً إنهم لا يعلمون بوجود أي خلافات بين الجاني والمجني عليه إطلاقًا، وكان المجني عليه قبل وفاته قد تعرض لإصابة بالغة ونقل إلى مستشفى صبيا ومن ثم توفي هناك وعاد جثمانه لمستشفى الداير بني مالك.
وتحفظت الجهات الأمنية على المتهم في هذه الجريمة واتخذت الإجراءات النظامية.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل مواطن على يد آخر طعنًا في الداير والجهات الأمنية تتحفظ على المتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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