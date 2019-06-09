- 1/3
- 2/3
- 3/3
اعتاد أهالي جازان على إغلاق وصيانة طريق الأمير سلطان المؤدي من دوار القلعة إلى حي السويس، حيث إنه تم إغلاقه لعدة سنوات بهدف صيانته، وبعد أن تم افتتاحه فاضت به المياه مما تسببت في تآكل وانهيار طبقة الإسفلت.
ورُصدت المياه وهي تحيط بإدارة المياه بمنطقة جازان وتغرق كافة مداخل المبنى، وتساءل الأهالي: كيف عبر مسؤولو الإدارة من هذه المياه التي تحيط بهم دون أن يبحثوا عن حل لإصلاحها. وأوضح الأهالي أن المياه تسببت في إعاقة الحركة المرورية بعد أن غطت المياه مساحات كبيرة، وامتدت على طول الشارع. مطالبين بسرعة تحرك إدارة المياه لإصلاح التسرب، ومنع الهدر المائي، وأسباب الأمراض، واصفين الحال بـ”باب النجار مخلوع” بحسب صحيفة سبق.
كانت هذه تفاصيل خبر “باب النجار مخلوع”.. المياه تغرق مبنى “مياه جازان” والأهالي يناشدون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.