إطلاق تأشيرة سياحية إلكترونية لـ”زوار موسم جدة” من الخارج .. و3 دقائق للحصول عليها!

أعلنت اللجنة المنظمة لموسم جدة عن إطلاق التأشيرة السياحية الإلكترونية التي التي تستهدف بشكلٍ خاص زوار موسم جدة، وذلك لتسليط الضوء على المملكة كإحدى الدول السياحية الرائجة في العالم.

إنعاش القطاع السياحي

وثمن المهندس رائد أبوزنادة، المشرف العام على موسم جدة، عالياً هذه المبادرة النوعية التي ستسهم بشكلٍ كبيرٍ في إنعاش القطاع السياحي الوطني بشكلٍ عام، وستدعم موسم جدة بشكلٍ خاص. وصرح المهندس أبوزنادة “نحن سعداء بهذه المبادرة الكريمة التي تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بكل ما من شأنه الارتقاء بقطاع السياحة، وحرصها على مواكبة متطلبات التنمية الجديدة، حيث تعد السياحة اليوم محركاً أساسياً للاقتصاد الوطني، وعنصراً هاماً في التنويع الاقتصادي الذي تتطلع المملكة لتحقيقه”.

في غضون ثلاث دقائق

وأوضح المهندس رائد بأنه تم ربط إصدار التأشيرة بشراء تذاكر لأيٍ من المناسبات والفعاليات التي يقدمها الموسم، حيث يضمن شراء تذكرة الدخول للسائح الحصول على التأشيرة السياحية الإلكترونية بشكل فوري وفي غضون ثلاث دقائق فقط، وذلك من خلال تسجيل الدخول على منصة شارك sharek.com.sa، واتباع الإرشادات البسيطة، لتصدر على التأشيرة فوراً. ومن المقرر تنظيم موسم جدة خلال الفترة من 5 شوال – 15 ذو القعدة 1440هـ الموافق 8 يونيو – 18 يوليو 2019م، مستهدفاً مختلف الفئات العمرية من العائلات والأفراد على السواء.