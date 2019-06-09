بالصور: قصة مواطنة جمعت 1500 قطعة تراثية وأنشأت متحفا خاصا في بيشة

قامت مواطنة سعودية بجمع أكثر من 1500 قطعة تراثية على مدار 10 أعوام، ووضعها في متحف خاص بها، وتأمل في أن يتحول إلى مزار سياحي مميز يبرز التراث الجنوبي.

وتروي المواطنة “شرعاء بنت فايز”، قصة متحفها الذي أطلقت عليه “متحف الحيفة التراثي” بمحافظة بيشة في منطقة عسير، مؤكدة أن القطع الأثرية به تحكي أساليب العيش في الأزمنة العتيقة.

وأشارت وفقا لـ”العربية نت” إلى أن زائر المتحف يمكنه التعرف على أدوات أثرية وطرق استخدام الآباء والأجداد لها، ومعرفة الحياة الشعبية لأهل الجنوب، كما أنه يسلط الضوء على الجانب المغيب من تراث بيشة وعاداتها القديمة.

وبيَّنت أنها دأبت منذ سنوات على تجميع القطع التراثية التي تخصّ محافظة بيشة من الأهل وسكان المحافظة، لافتةً إلى أن المتحف يضم 1500 قطعة تراثية عن بيشة، وهي قطع متوارثة وقديمة، أهمها قدور النحاس وصحن النحاس والمحماس والقطوف والرحى الحجري، كما يضم بندقية محفوظة منذ 130 عاما، وغيرها من القطع التي تجسد عراقة تراث بيشة وسكانها.

وأعربت شرعاء عن أملها أن يصبح متحف الحيفة موقعاً سياحياً مميزاً، من خلال إبراز تراث المنطقة وتطوير الحرف اليدوية، وتقديمها بأسلوب عصري مميز، إضافة إلى تدريب الجيل الجديد على الحرف القديمة.

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