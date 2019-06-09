أمير نجران يجري اتصالاً مع وزير الطاقة لمناقشة انقطاع الكهرباء عن المنطقة مجدداً

أجرى أمير نجران جلوي بن عبد العزيز اتصالا هاتفيًّا مع وزير الدولة لشؤون الطاقة، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، إثر انقطاع الكهرباء عن المنطقة مجددًا.
وأوضحت الإمارة في بيان لها اليوم (الأحد) أنه سيجرى اجتماع مفصلي لإنهاء المشكلة، مشيرة إلى أنه جرت إعادة الكهرباء تدريجيًّا إلى ٤ مستشفيات، وإلى ١٩ ألفًا و٣٠٠مشترك. يُذكر أن خدمة الكهرباءتعرضت للانقطاع المتكرر في المحافظات الجنوبية الأسبوع الماضي؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، الأمر الذي دفع الشركة السعودية للاعتذار عن تلك الانقطاعات والإعلان عن تعويض المشتركين الذين تأثروا بانقطاع الخدمة بحسم 25% من قيمة الاستهلاك عن شهر يونيو الجاري، ليتجدد الانقطاع مرة أخرى اليوم.
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