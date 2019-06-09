قرار اعدام الشيخ سلمان العودة سيلغى في هذه الحالة

كشف أمير سعودي معارض، اليوم الاحد، عن حالة واحدة ستجبر ولي العهد محمد بن سلمان على ايقاف قرار اعدام الشيخ سلمان العودة والدعاة الاخرين الذين تعتقلهم المملكة.

وقال الامير خالد بن فرحان آل سعود إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد يوقف نيته الأمر بإعدام عدد من الدعاة المعتقلين ابرزهم الشيخ سلمام العودة في حالة تعرضه لضغوط غربية حقيقية.

وأوضح خالد بن فرحان، المقيم في ألمانيا، والذي أسس حركة "الحرية لأبناء شبه الجزيرة العربية" إن التهديد سيبقى يواجه المواطنين المنادين بالحرية، في حال لم يتم الفصل الحقيقي بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

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وأوضح خلال مشاركته في برنامج حواري، عبر قناة "الميادين" اللبنانية أن ابن سلمان في حال لم يتلق طلبا أمريكيا، أو اسرائيليا، بالتحديد، فسيتجه نحو إعدام الدعاة "واستفزاز العالم الإسلامي".

يذكر أن موقع "ميديل إيست آي البريطاني تحدث عن اتجاه السعودية نحو تنفيذ حكم الإعدام، بحق كل من الدعاة سلمان العودة، وعوض القرني، وعلي العمري، الأمر الذي أثار احتجاجا عربيا ودوليا كبيرا.

والشيخ سلمان بن فهد بن عبد الله العودة يبلغ من العمر 62 عاما، داعية إسلامي، ورجل دين، وأستاذ جامعي، ومفكر سعودي، ومقدم برامج تلفزيونية، تعتقله السعودية بحجة دعمه لجماعة الاخوان المسلمين.