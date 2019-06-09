السعودية: مقتل جنديين بمواجهات مع الحوثيين في الحد الجنوبي

أعلنت السعودية، اليوم الأحد، عن مقتل اثنين من جنودها في منطقة "الحد الجنوبي" على الحدود الجنوبية مع اليمن، خلال مواجهات مع قوات مسلحة تتبع للحوثيين.

وقدم الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم تعازيه لأسرة جندي أول حسن الجابري أحد منتسبي القوات البرية الذي استشهد دفاعًا عن الوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "سبق".

وعبّر العاهل السعودي عن "فخر واعتزاز الجميع بالشهيد الذي قدم روحه في سبيل أداء مهامه وواجباته الوطنية".

وبينما لم تحدد الوكالة الرسمية توقيتا للواقعة إلا أنه في وقت سابق اليوم، أعلنت قوات الحوثيين انها استهدفت مطار جازان السعودي عبر هجمات بطائرات مسيرة. وفق قناة المسيرة.

في سياق آخر، كشفت مصادر لـ"سبق" أن المقطع الذي يظهر تقدم الحوثيين في السعودية مفبرك، ولم يتم تسجيله داخل الأراضي السعودية على الإطلاق بل كان في دولة مجاورة، كما أن الأوضاع في الخوبة والحدود آمنة ولم يتمكن الحوثي من الاقتراب منها.