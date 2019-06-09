بدء التسجيل بمعهد الحرم المكي الشريف للعام الدراسي المقبل

فتحت إدارة معهد الحرم المكي الشريف، اليوم الأحد، باب القبول للتسجيل للعام الدراسي الهجري 1440-1441هـ.

وأضاف المعهد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن التسجيل يشمل جميع المراحل الدراسية المتوسطة والثانوية، فضلًا عن القسم المسائي للمرحلة المتوسطة.

وتابع معهد الحرم المكي الشريف أنّ التسجيل متاح عبر الموقع الإلكتروني المستمر حتى 20/11/ 1440 هـ، بشرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو لديه إقامة نظامية سارية المفعول، وحاملا للشهادة الابتدائية أو المتوسطة بتقدير جيد جدًا فأعلى، وأن يكون حديث التخرج منتظمًا.

كما اشترطت إدارة المعهد أن يكون المتقدم، حسن السيرة والسلوك، ولائقًا صحيًا، وملتزمًا بالآداب الإسلامية، وبحضور الاختبارات المقررة، ويجتاز المقابلة الشخصية، على أن يتم التسجيل عبر الرابط

https://v8.classera.com/students/register/eDlzOGQ5ODdzODc1ZnZkZmdlcmFzZGZhc2RmYXNkZmFzZGZhc2RmYWRmNTQxMjgyNDY%3D

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وحددت إدارة المعهد يوم 20/12 / 1440 هـ موعدا لاختبار القبول النهائي.

يُذكر أن معهد الحرم المكي الشريف اول معهد متخصص في العلم الشرعي في الحرم عن طريقة نخبة مختارة من المشايخ ، ويهدف المعهد إلى قيامه بدور المؤسسة التعليمية في المسجد الحرام، وتشكيل حلقات علمية لدراسة العلوم الشرعية واللغة العربية، بالإضافة إلى المواد الأخرى المساعدة التي يتاح لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي من حجاج وعمّار وزُوّار حضورها والاستفادة منها.

ويعمل المعهد على خدمة العلم الشرعي وأهله، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، بالإضافة إلى تقوية أواصر الأخوة الإسلامية بين طلابه، وتوثيق الصلة بين طلاب المعهد وأهل العلم الراسخين فيه، من خلال عمارة المسجد الحرام بدروس العلم.

وأصبح المعهد بالحرم المكي وفرعه بالمسجد النبوي الذي جرى تدشينه عام 1423هـ بناء شامخًا يستمد مكانته من مكانة المسجد الحرام ويتلقى فائق الدعم من القيادة الرشيدة، كما يضم عددًا من المراحل التعليمية، تتمثل في المرحلتين المتوسطة، والثانوية، إلى جانب القسم العالي، كما افتتح القسم النسائي في العام 1438هـ .