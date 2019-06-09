طبيبتان سعوديتان تنقذان مريضًا من جلطة قلبية بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة

‏أسهمت طبيبتان سعوديتان بمستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة، في تجاوز مريض أعراض جلطة قلبية بعد وصوله في حالة صحية طارئة.

تعود التفاصيل إلى وصول المريض إلى قسم الطوارئ بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة برفقة ذويه كونه أقرب مستشفى وهو في حالة طارئة؛ حيث باشرت الطبيبتان مشاعل التويجري، وميلاد التميمي، الحالة الصحية للمريض.

وأظهر إجراء الفحوصات الطبية، وجود ارتفاع بضغط الدم، مع أعراض جلطة لدى المريض؛ حيث تم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة وتجاوز الأزمة الصحية ، وتحويله عبر النقل الإسعافي لمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة بعد استقرار حالته الصحية.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج التحول الوطني، يهدف إلى الارتقاء بالرعاية الصحية، بإعادة هيكلة القطاع الصحي؛ ليحقق تطلعات المواطنين، بالوقاية من الأمراض عبر تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديثة المعني بالوقاية من الأمراض قبل وقوعها وتحسين الوصول للخدمات الصحية بضمان التغطية الأمثل والارتقاء الشامل بجودة الخدمات المقدمة.

ويستهدف البرنامج أيضًا، تقديم خدمات صحية إلكترونية بالحلول الرقيمة ورفع مستوى الخدمات الصحية باتخاذ ما يلزم من خطوات عملية للتركيز على رضا المستفيدين من المواطنين والمواطنات عبر تطبيق واتباع أفضل المعايير الدولية في المجال الصحي، ومن خلال كوادر وأطقم طبية مؤهلة على أعلى مستوى يمكنها تقديم خدمات تحقق أهداف البرنامج بشكل أفضل.