آل الشيخ ناعيًا «مدير تعليم مكة»: فقدنا أحد رجالات التعليم المخلصين

نعى وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، الفقيد مدير تعليم منطقة مكة المكرمة عبدالله بن أحمد الثقفي، الذي تُوفي إثر تعرضه لأزمة صحية اُدخل على إثرها المستشفى صباح يوم الخميس الماضي.
وكتب وزير التعليم، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد الأستاذ عبدالله الثقفي مدير التعليم بمنطقة مكة المكرمة- رحمه الله- وجبر مصابهم وألهمهم الصبر والسلوان».
وأضاف: «فقدنا بفقده أحد رجالات التعليم المخلصين الذي قدم الكثير لوطنه في مسيرته العملية».
وستتم الصلاة على الفقيد، بعد صلاة فجر يوم غدٍ الإثنين في المسجد الحرام والدفن في مقبرة شهداء الحرم.
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